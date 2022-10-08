俄稱在頓內茨克有進展 奪下巴赫姆特附近村莊

（法新社巴赫姆特7日電） 近日在烏東、烏南戰場屢遭烏克蘭擊退後，俄軍首次有所斬獲。俄軍今天表示，他們在頓內茨克（Donetsk）有所進展，奪下重要據點巴赫姆特（Bakhmut）附近一些村莊。

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俄軍在巴赫姆特周邊有所進展，時值俄國東正教領袖稱俄羅斯總統蒲亭的統治是上帝旨意，並為蒲亭70歲生日祝壽。但另一方面，今年諾貝爾和平獎所頒的人權鬥士與團體來自俄、烏及白俄，無不指向對俄烏戰事的關注。

頓內茨克的親俄分離勢力部隊表示，他們奪回工業城鎮巴赫姆特附近一些村莊；巴赫姆特目前仍在烏軍手上，但已遭俄軍炮擊數周。

親俄部隊在社群媒體說：「在頓內茨克人民共和國（DPR）境內，頓內茨克和和盧甘斯克（Lugansk）州聯軍在俄軍支持下解放奧特拉多夫卡（Otradovka）、韋塞拉亞多利納（Veselaya Dolina）、紮伊采沃（Zaitsevo）。」

頓內茨克局部地區多年來一直由俄國所支持親俄民兵所控，也是俄國2月底入侵烏克蘭以來一大重要戰場收穫。但烏軍最近幾周在包括頓內茨克在內的烏東、烏南前線擊退俄軍。 中央社（翻譯）

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