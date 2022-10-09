伊朗國家電視台遭駭 最高領袖新聞畫面被動手腳

（法新社巴黎9日電） 支持伊朗女性發起抗議活動的數位人權人士，昨天駭入伊朗國家電視台晚間新聞節目，將伊朗最高領袖哈米尼的臉部影像加上被瞄準當成靶心和陷身火焰的特效。

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在當地晚間9時開始播放的新聞節目字幕上寫着：「你們的雙手沾滿了我們年輕人的鮮血。」22歲的伊朗女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留後死亡引發抗議浪潮，再次撼動德黑蘭和其他城市。

駭客人權團體阿里的正義（Edalat-e Ali）宣稱，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接見國家官員影片被駭上特效是他們的傑作。他們在螢幕上方右手邊還加了一行字寫着：「加入我們起義」。

這些影像向伊朗的觀眾播送了好幾秒，其中還播放了艾米尼的黑白影像，以及過去3周多來國家安全部隊鎮壓騷亂期間遇害的另外3名女子的黑白照片。

總部設於伊朗以外地區的波斯語媒體和人權團體，在社群媒體普遍轉傳這起駭客事件。

伊朗國內的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）證實，晚間新聞「遭反革命分子駭入片刻」。

網路上流傳的影片顯示，在被駭加工的新聞畫面播畢後，新聞主播顯得坐立難安。儘管伊朗當局封鎖網路，主播局促不安的反應畫面仍然在網路上瘋傳。

駭客還在螢幕上附上一則訊息，敦促哈米尼離開他的德黑蘭辦公室，逃離伊朗。「時候到了，該收拾你在帕斯德大街（Pasteur Street）官邸的傢具，替你的家庭在伊朗以外的地方找個家。」1111009?

© 2022 AFP