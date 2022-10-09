伊朗國營電視台：伊朗抗議活動 2安全人員喪命

（法新社巴黎9日電） 伊朗國營媒體今天報導，在抗議艾米尼之死的活動中，有2名安全部隊成員喪命。

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街頭暴力衝突造成數十人死亡，死者除大多數是抗議者外，也包括安全部隊成員。

伊朗通訊社（IRNA）報導，民兵組織巴斯傑（Basij）一名成員在德黑蘭南部遭暴徒攻擊，頭部受重傷，昨天晚間不治。

巴斯傑是伊朗的強硬派民兵組織，和伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）有關聯。伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍方一支意識形態武裝力量。

伊朗通訊社還報導，一名伊斯蘭革命衛隊成員昨天在庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）的抗議活動中遭殺害。

根據當地媒體，艾米尼之死引發抗議活動逾3周來，至少有14名安全部隊成員喪生。

法斯通訊社（Fars）曾於9月27日報導，這些抗議活動中約有60人喪生。但這個數字迄今未更新。

22歲的艾米尼（Mahsa Amini）據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後於9月16日死亡，引爆伊朗民眾怒火，各地抗議活動不斷。

© 2022 AFP