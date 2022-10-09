菲律賓囚犯企圖逃獄 挾持批評杜特蒂人士遭擊斃

（法新社馬尼拉9日電） 菲律賓系獄的人權運動人士德利馬（Leila de Lima）今天一度遭囚犯挾持，3名企圖逃獄的囚犯最後遭警方擊斃。

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這起事件發生在國家警察總部，曾任參議員的德利馬被囚禁於此逾5年。

菲律賓警方表示，一名警員遭囚犯以刀刺傷後，另一名警員擊斃當中的2名囚犯。

第3名囚犯闖入牢房，挾持63歲的德利馬，這名囚犯最後也遭警方擊斃。

警方表示，德利馬未受傷，拘留所內部情況已「恢復正常」。警方已針對這起事件始末展開調查。

菲律賓國家警察首長阿祖林（Rodolfo Azurin）告訴當地電台DZBB，德利馬似乎不是歹徒目標。

「他們把她當成理想的掩護，真正的目的是逃獄。」

這3名囚犯隸屬於武裝團體阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），這個團體被控綁架並取下多名外國觀光客的首級。

委任律師向法新社證實，德利馬未受傷。「她被送到醫院進行一般性醫學檢查。」

德利馬過去大力批評前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）及其發動的反毒戰爭，將在10日出庭。

德利馬2017年被控毒品販運入獄迄今，她和人權團體稱這是對司法的嘲諷，因批評杜特蒂而遭報復。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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