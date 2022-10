俄國異議人士卡拉姆紮 獄中獲得歐洲議會人權獎

(法新社法國史特拉斯堡10日電) 歐洲理事會議員大會今天宣布,身陷囹圄的俄羅斯異議人士卡拉姆紮(Vladimir Kara-Murza)獲得今年的哈維爾人權獎(Vaclav Havel Human Rights Prize)。

歐洲理事會議員大會(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE)主席克斯(Tiny Kox)表示:「在當今的俄羅斯,需要了不起的勇氣才能挺身對抗執政強權。卡拉姆紮先生展現了這種勇氣,從他的監獄牢房當中。」

卡拉姆紮是俄國總統蒲亭長期以來的批評者,他因為譴責克里姆林宮入侵烏克蘭而在4月入獄,目前面臨叛國罪指控,可能遭判20年刑期。

卡拉姆紮的妻子葉甫根尼亞(Yevgeniya)代為領獎時表示:「目前的俄羅斯當局-儘管無意這樣做,卻描繪出一個真正愛國者的形象。蒲亭政府將這些人視為叛徒」。

「我為我的伴侶、我最好的朋友、我孩子的父親感到再驕傲也不過。」

她並朗讀丈夫從獄中發表的聲明。「自從蒲亭對烏克蘭發動殘酷入侵的那一刻起,他就對我國的真相發起了戰爭。在蒲亭統治下的俄國,說出真相被視為背叛國家。」

卡拉姆紮表示要把這個獎獻給在俄國監獄中的其他政治犯,獎金則捐給為他們家屬設立的基金。

哈維爾人權獎以捷克異議人士、劇作家哈維爾命名。哈維爾在捷克共產政權垮台後,成為第一任捷克共和國總統。

在此之前,俄國人權組織「紀念」(Memorial)才共同獲得今年的諾貝爾和平獎。

© 2022 AFP