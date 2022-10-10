摩爾多瓦稱莫斯科飛彈越領空 要求俄大使說明

（法新社摩爾多瓦首都基希涅夫10日電） 摩爾多瓦今天表示，俄羅斯攻擊烏克蘭的巡弋飛彈飛越該國領空，已召見俄大使要求說明。此外，東歐媒體NEXTA在推特發布的地圖顯示，烏境內烽火遍地、16處遇襲。

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摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）在推特發文稱：「今天早上，黑海的俄羅斯軍艦向烏克蘭發射3枚巡弋飛彈，它們飛越摩爾多瓦領空。我已下令召見俄羅斯大使，並要求對方解釋。」

波皮斯庫對俄國發動攻擊表示憤慨，「俄羅斯火箭攻擊烏克蘭各城市令人髮指，其中包括首都基輔，還攻擊平民目標。俄羅斯必須停止殺戮。」

波皮斯庫說，他的辦公室已經和摩爾多瓦位於基輔的大使館人員聯絡上。所有人員都安全，並「正在躲避這些對平民無謂的攻擊」。

波皮斯庫說：「我們對這些殘酷攻擊下的受害者表示哀悼。」

連接俄羅斯並吞領土克里米亞與俄國本土的重要橋樑克里米亞大橋發生爆炸受損，莫斯科認為是烏克蘭所為。

俄羅斯軍隊今天上午朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，俄國飛彈攻擊至少造成11人死亡，64人受傷。

© 2022 AFP