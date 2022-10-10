札波羅熱電廠斷電2天後 IAEA：現已複電

（法新社維也納9日電） 聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已重新連接至電網，「在情況仍搖搖欲墜之際，讓人暫時鬆了口氣」。

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IAEA昨天表示，這座歐洲最大核電廠在新一波轟炸後已失去最終的外部電源，只能仰賴緊急發電機。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）今天推文說：「我們在札波羅熱電廠的小組證實，昨天斷線的廠外電線已經複電，電廠重新連上電網，在情況仍搖搖欲墜之際，讓人暫時鬆了口氣。」

核電廠的6座反應爐正處於冷停機，但仍需要電力維護重要的核安與安全功能，包括冷卻。

路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）也證實電廠已經複電。

札波羅熱距離被俄軍控制的札波羅熱核電廠約52公里。基輔和莫斯科互控對方炮擊這座歐洲最大的核電廠，造成廠內一些建築受損，且令該廠面臨災難性核事故威脅。

葛羅西6日前往烏克蘭首都基輔，討論在札波羅熱周邊設置保護區一事。他今天在推文中表示：「現在需要保護區，我會前往俄羅斯，之後會見烏克蘭的澤倫斯基，來建立這個保護區。」

他強調保護區的主要目的是「避免電廠發生核子事故，這還是非常、非常有可能的狀況」。

© 2022 AFP