肯伊威斯特發表反猶太言論 遭Instagram和推特鎖帳號

（法新社華盛頓9日電） 社群媒體Instagram和推特（Twitter）表示，因為美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）發表有關反猶太的言論，他們已將肯伊威斯特的帳號停權。

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推特發言人今天告訴法新社，肯伊威斯特的帳號因違反社群媒體平台政策而被鎖。 Instagram母公司Meta發言人告訴法新社，Instagram已將違反規定的內容刪除，但沒有具體說明是肯伊威斯特的哪些發文。

據同一消息人士表示，Instagram還限制他的帳號，可能涉及阻止他發布、評論或發送私人訊息。 肯伊威斯特曾推文說：「我今晚有點困，但當我醒來時，我要對猶太人祭出三級死亡狀態（death con 3）。」此言的哏明顯來自美國軍事戒備代號「三級戒備狀態」（DEFCON 3）。這則推文已被刪除。

現在改名為Ye的肯伊威斯特最近還將「黑命關天」（Black Lives Matter）口號改成「白命關天」（White Lives Matter），印在黑色長袖T恤上出席巴黎時裝周，引發爭議。

2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死案，引發反種族主義的「黑命關天」示威潮。

45歲的肯伊威斯特本月7日在Instagram上發布與饒舌歌手吹牛老爹（Diddy）對話的截圖。吹牛老爹試圖就「白命關天」T恤爭議跟肯伊威斯特講道理，但肯伊威斯特卻不領情。

肯伊威斯特寫道：「我要拿你來當例子，讓那些要你打電話給我的猶太人看看，沒有人可以威脅或影響我。我跟你說過這是戰爭。現在你可以滾了，別多管閑事。」這則貼文已從平台中刪除，但網路上還是可以找到圖片。

美國猶太委員會（American Jewish Committee）抨擊肯伊威斯特「煽動對猶太人的仇恨」。這個組織表示：「肯伊威斯特應該弄清楚，如何在不利用反猶太主義的情況下提出主張。」

© 2022 AFP