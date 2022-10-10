金正恩指導北韓射彈 核戰術軍演給敵人嚴厲警告

（法新社首爾10日電） 北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，北韓近期7次發射飛彈都是「核戰術」演習，由領導人金正恩親自指導。

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金正恩2021年1月召開重要的執政黨大會時，概述一項5年國防發展計畫，為「更多的戰術用途」製造更小、更輕的核武器。

最近幾周，南韓、日本和美國加強聯合海軍演習，激怒平壤當局，北韓將其視為入侵演習，並表示近期的飛彈發射閃電戰，是針對這類軍演必要的「反制措施」。

北韓中央通信社說，最近的飛彈發射閃電戰是對上述國家舉行聯合軍演的回應，還說這些演習是「在模擬真實戰爭情況」。 北韓中央通信社還說，北韓過去兩周舉行模擬發射裝有戰術核彈頭的彈道飛彈演習，是為了傳遞嚇阻戰爭的強烈訊息。報導補充說，模擬攻擊目標包括敵方的軍事指揮設施和機場以及重要港口。

根據報導，北韓人民解放軍戰術核武部隊於「9月25日至10月9日舉行軍演，以確認和評估國家對戰爭的嚇阻與核反擊能力，並給予敵人嚴厲警告」。

報導說，北韓勞動黨總書記、中央軍事委員會委員長金正恩親臨現場指導軍演。

北韓中央通信社說，最近7次試射飛彈充分展現北韓核武部隊的「戰鬥力和實際戰爭能力，隨時可從任何地點打擊並摧毀目標」。

北韓中央通信社引述金正恩的話報導：「儘管敵方持續談及啟動對話與協商，但我們沒什麼好說的，也沒這個必要。」

首爾和東京官員表示，北韓9日稍早發射兩枚彈道飛彈，這是平壤自9月25日來第7度試射此類飛彈。北韓4日發射一枚中程彈道飛彈，更是2017年來首次飛越日本上空。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

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