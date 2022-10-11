俄飛彈如雨般攻擊烏克蘭 恐掀起更大一波難民潮

（法新社日內瓦10日電） 聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）今天警告說，俄羅斯飛彈如雨般襲擊烏克蘭首都基輔和其他城市，將迫使更多民眾逃離家園。

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莫斯科今天稍早對烏克蘭發動了數月來最大一波攻擊，以報復連接俄羅斯本土和克里米亞半島（Crimean peninsula）的重要橋樑周末發生爆炸事件。

這座大橋是克里姆林宮2014年並吞克里米亞的象徵。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪在日內瓦對媒體說：「今天在烏克蘭發生的恐怖情事…不可原諒。」

他說：「在烏克蘭許多城市，平民、住宅…以及非軍事基礎設施都無端遭遇轟炸，意味戰事變得更加嚴峻，平民處境越來越艱困。」

「我擔心最近幾個小時發生的事件，會造成更多人流離失所。」

自俄羅斯於2月24日全面入侵烏克蘭以來，歐洲各地已寫下超過760萬名烏克蘭難民紀錄。儘管其中有些人已經返家，仍有超過420萬名烏克蘭人在歐盟國家登記臨時保護身分。

據聯合國國際移民組織（IOM）表示，在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭境內，還有近700萬人無家可歸。

格蘭迪說，在今天的攻擊事件後，料將見到烏克蘭境內會出現一波大逃亡；基輔當局表示，這次攻擊造成至少14人喪命，近100人受傷。

格蘭迪在聯合國難民署（UNHCR）享有盛譽的南森難民獎（Nansen Award）頒獎典禮場外表示：「我的預測是…大家將看到烏國境內出現一波民眾流離失所的浪潮。」今年南森難民獎頒給了德國前總理梅克爾（Angela Merkel）。

格蘭迪說，烏克蘭目前情勢「非常不穩定」。「有些人逃離了幾個小時，以躲避炸彈攻擊…然後設法回家。」

他說，隨着戰況變得更加嚴峻，民眾再也無法取得暖氣或食物。「我擔心人民流離失所的危機將會持續更長時間。」（譯者：紀錦玲）

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