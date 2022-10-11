力爭推翻網路誹謗判決 菲國和平獎得主上訴最高法院

（法新社馬尼拉11日電） 菲律賓籍諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）被控網路誹謗，並遭法院定罪。她的律師今天宣布，在二審上訴以失敗告終後，瑞薩將繼續向菲國最高法院提出上訴。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞薩於2020年被定罪，如今向上訴法院提出重新考慮判決的請求又遭駁回，她的律師認為此一決定「令人失望」。

59歲的瑞薩和前同事小桑托斯（Rey Santos Jr）被定罪後，面臨漫長的刑期，她參與創辦的新聞網站Rappler矢言奮戰到底。

瑞薩的律師在聲明中表示，今天公布的上訴駁回決定「無視憲法和刑法基本原則，同時也罔顧呈堂證據」。

「瑞薩和小桑托斯將把這些問題提交到最高法院，我們會要求最高法院檢討並扭轉判決。」

瑞薩一向大力批評今年6月剛卸任的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和他於2016年發起的掃毒大戰。媒體權利倡議人士認為，瑞薩和Rappler因此惹來一連串刑事控訴、調查和網路攻擊。

瑞薩與俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）因長年捍衛言論自由，同獲2021年諾貝爾和平獎。

瑞薩表示，她今天遭受的最新一次司法打擊「提醒大家，向當權者究責的獨立媒體有多重要」。

她在聲明中說：「即使面臨來自各方不斷的攻擊，我們仍會持續把焦點放在我們最拿手的事情上，也就是新聞。」

上訴法院在判決書中表示，瑞薩方面提出重新考慮判決的請求「毫無理據」，因為其中提到的問題「已討論完畢並徹底解決」。

© 2022 AFP