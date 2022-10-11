塔利班槍擊事件屆10年 馬拉拉二度重返巴基斯坦

（法新社喀拉蚩11日電） 2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）今天回到祖國巴基斯坦，探訪遭逢世紀洪災的災民。10年前，她在巴國上學途中遭遇武裝組織塔利班（Taliban）槍擊，所幸生還。

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法新社報導，2012年10月9日，當時年僅15歲的馬拉拉力倡女孩受教育的權利，招來巴基斯坦塔利班的攻擊，以致她頭部中彈。巴基斯坦塔利班與阿富汗塔利班並無隸屬關係，但有一樣的意識形態。

之後，馬拉拉被送到英國治療，痊癒後繼續在全球提倡女孩受教權，並於2014年成為歷來最年輕的諾貝爾和平獎得主。

馬拉拉遭遇攻擊後，曾重返巴基斯坦一次，這次抵達南部大城喀拉蚩（Karachi），是她第二次回到祖國，距離當年槍擊案10年又2天。她將從喀拉蚩前往洪災災區。

馬拉拉基金會（Malala Fund）在聲明中表示，她這趟行程目的是「幫忙維持國際上對於巴基斯坦洪災衝擊的關注，強化對關鍵人道援助的需求」。

巴基斯坦今年夏天的災難性洪水淹沒了多達1/3國土，800萬人流離失所，正面臨衛生危機。這場洪災估計造成280億美元的損失。

馬拉拉的家鄉在史瓦特河谷（Swat Valley）的明哥拉（Mingora），在她返回祖國的同時，她母校的學生正加入罷課行動，抗議當地暴力現象與日俱增。

巴基斯坦塔利班曾在史瓦特河谷進行多年的叛亂活動，直到2014年西北部一波大型軍事鎮壓行動，才讓這個地區恢復安全。然而，自從鄰國阿富汗的塔利班去年重掌政權，史瓦特河谷的暴力活動有復燃跡象。

© 2022 AFP