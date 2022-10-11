官員：艾爾段蒲亭本周面商

（法新社伊斯坦堡11日電） 土耳其總統艾爾段本周將在哈薩克首都阿斯塔納舉行的高峰會，與俄羅斯總統蒲亭場邊會晤。安卡拉今天呼籲俄羅斯、烏克蘭儘快達成可行的停火。

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土耳其官員起先表示，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、蒲亭（Vladimir Putin）將於明天會晤，不過後來改口說，根據最新行程安排，兩人很可能13日會面。

官員說，艾爾段排定明天飛往阿斯塔納（Astana），與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會談。

克里姆林宮方面隨後表示，蒲亭與艾爾段的會商排定於13日，將商談烏克蘭議題與土俄雙邊關係。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾說，兩位領導人可能會商討土耳其提案，由安卡拉主持，讓俄羅斯與西方國家就烏克蘭問題展開會談。

土耳其與兩個黑海鄰國俄羅斯、烏克蘭關係友好，在烏克蘭衝突中一直保持中立。

俄羅斯昨天對烏克蘭各地進行大規模攻擊，造成至少19人喪生、逾100人受傷，艾爾段對此迄無評論。

土耳其外交消息人士指出，上述攻擊發生後，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）曾進行電話會商。這名消息人士未就此詳述。

艾爾段上個月也曾在烏茲別克的區域高峰會期間與蒲亭場邊會晤，他仍然希望撮合蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和談。儘管俄、烏都無意於此，土耳其官員堅稱此舉是必要的務實作法。

北大西洋公約組織（NATO）成員土耳其一直避免加入西方國家對俄羅斯進行制裁。

艾爾段試圖於明年6月總統大選前穩定土耳其經濟，此刻熱衷於加強對莫斯科貿易關係。

安卡拉上個月屈服於美國壓力，證實仍有3家土耳其銀行「扯後腿」，支援俄羅斯金融卡支付系統。

華府數周以來對安卡拉的警告日益嚴厲，要求要不限制對俄經濟關係，否則自身恐將面臨制裁威脅。

© 2022 AFP