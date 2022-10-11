德國尋求G7聯手行動 降低能源價格

（法新社柏林11日電） 德國總理蕭茲今天表示，他將在七大工業國集團（G7）今天召開視訊峰會時，尋求集結各國領袖採取聯合行動降低能源價格。

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由於俄羅斯在侵略烏克蘭後縮減對外能源供應，導致能源價格大漲，在歐洲和其他地區引發劇烈危機。德國因嚴重依賴俄國能源供應，因此格外受到衝擊。

蕭茲（Olaf Scholz）在德國首都柏林舉行的德國機械與建廠工業協會（VDMA）大會發表演說時強調，化石燃料價格必須「降低到得以為繼的水準」，但「這並非德國、甚至整個歐洲聯盟（EU）單方面行動可以達成」。

蕭茲表示：「我們必須與其他（能源消費國）組織合作行動，不僅適用於歐洲，也適用於例如日本和韓國，因為當地市場上的能源價格遠高於他們可承受的水準。」

「這是為何我下定決心，要讓所有國際會議討論相互責任這項議題。包括我們今天在G7框架下開會時，以及在歐盟開會時，都將進行相關討論。」「我們需要一套協商過的程序，好讓價格返回合理水準。」

G7包含美國和加拿大等能源出口國，兩國的化石燃料正成為德國等進口國爭取目標。儘管美國為了協助填補俄羅斯造成的缺口，已經加緊對歐洲的供應能源，但德國上周指責美國收費過高。（譯者：張正芊）

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