日本重啟免簽自由行 觀光客樂喊：夢想成真

（法新社東京11日電） 日本因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施2年半嚴格限制後，今天總算重新向觀光客大開國門，當局期盼疲軟的日圓能吸引大批觀光客湧入，以提振經濟。

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上午10時左右，來自以色列、法國和英國的觀光客已蜂擁而至。

69歲退休人士布羅什汀（Adi Bromshtine）從以色列來到東京羽田機場，她表示：「這個夢想等了好久、好久才成真。我們在疫情爆發前就開始規畫了，一直等到現在。」

同樣從以色列出發的22歲學生加利里（Itay Galili）說，他一直密切關注日本重開國門的消息。他告訴法新社：「我一聽說日本將於11日重新開放，就開始計畫。機票很貴…但任何價格都值得。」

日本自疫情大流行初期就關閉國門，甚至一度禁止外國居民回到日本，直到最近才開始謹慎地重新開放。

日本6月起開放觀光客以有導遊陪同的團體方式旅遊，後來進一步放寬規定，允許沒有導遊陪同的團客入境。

日本今天開始對來自68個國家和地區的旅客恢復免簽證入境措施，同時取消入境人數上限，並終止跟團旅遊的規定。

但也有一些規定繼續實施，例如觀光客必須出示疫苗接種證明，或出發前3天內的COVID-19病毒檢測陰性報告。

疫情爆發前，日本政府原本有望在2020年實現訪日遊客達4000萬人次目標。東京奧林匹克運動會原本也應於那一年舉行，但受疫情影響而延至2021年。

日本2019年接待了多達3190萬人次的外國旅客，寫下新高紀錄，但2021年驟降至25萬人次。

對遊客而言，日圓疲軟是另一項重大改變。目前美元兌日圓彙率徘徊在145日圓上下，是20年來未見的水準。

日本政府已不得不進行一次干預以支撐日圓彙率。首相岸田文雄說，希望日圓疲軟能成為國門重啟時吸引觀光客的因素之一。

旅行社認為，赴日旅遊的需求肯定不缺。

位於巴黎的旅行社「目的地日本」（Destination Japan）人員表示，自9月日方宣布規畫重啟國門以來，「我們已完全被淹沒，來不及處理所有訂單」。

© 2022 AFP