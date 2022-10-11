歐盟延長烏克蘭難民保護計畫至2024年

（法新社布魯塞爾10日電） 歐洲聯盟今天宣布將烏克蘭難民保護計畫延長至2024年，若有人決定返回烏國，也可保留他們的臨時保護身分。此外歐盟還推出新的線上工具，要協助烏克蘭人找到工作。

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歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）說，歐盟境內的烏克蘭人若選擇返回祖國，只要通知相關歐盟國家，就可保有難民身分。

歐盟這項措施是在俄羅斯今天針對基輔等烏克蘭城市發動一連串飛彈攻擊之前就已決定。這波攻擊擊中許多民用設施，迫使當地民眾倉皇尋找掩護。

約翰松告訴記者，目前有420萬名烏克蘭人在歐盟計畫下得到臨時保護身分，這讓他們有權在任何歐盟國家境內生活和工作，並享有住房和就學援助。

俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭，歐盟即於3月4日啟動這項計畫，原本規畫運作一年至明年3月，必要時可延長。約翰松如今宣布，這項計畫「將持續實施到至少2024年3月」。

她還說，計畫原本規定臨時保護身分會在當事人返回祖國之際終止，現已修正。

她說：「我們決定，各位返回祖國時，無須註銷在（歐盟）成員國取得的臨時保護身分，可以保留。唯一要做的事，是通知所在成員國的國家或地方當局，各位要返回烏克蘭的心意。」

© 2022 AFP