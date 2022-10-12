俄將Meta列恐怖組織名單 人權律師：使用旗下程式有風險

（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯今天把美國社群媒體巨擘Meta列入「恐怖主義和極端主義」組織名單，着名人權律師提醒使用Meta應用程式可能面臨的風險。

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着名人權律師契科夫（Pavel Chikov）表示，俄方最新舉措「本身並未真的改變任何事情」，不過有鑒於「檢察官正積極主動行事」，此事提醒了使用Meta應用程式相關的風險。

在通訊軟體Telegram方面，契科夫表示用戶可能因為提及Meta但對於在Meta活動的禁令沒有免責聲明，或展示任何Meta組織的logo標誌，就有可能遭到起訴。

根據契科夫所言，在Meta上投放廣告的俄羅斯公司也可能因為參與「極端主義組織」的活動而遭到指控。

這項禁令的適用範圍不包括熱門通訊應用程式Whatsapp。

Instagram在俄國特別受歡迎，曾是廣告和銷售的一大平台。

全球有數以十億計用戶使用Meta旗下應用程式。

俄方今天這項決定，等於將Meta和右翼民族主義團體及外國恐怖主義組織列入同一名單，名單中包括塔利班（Taliban）和俄國反對派組織。

© 2022 AFP