對抗俄狂轟濫炸 烏克蘭尋求西方提供更多防空系統

（法新社布魯塞爾12日電） 面對俄羅斯飛彈狂轟濫炸，烏克蘭呼籲西方國家提供更多防空系統。烏國的西方支持者今天集會討論，將此事列為「首要任務」。

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法新社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）被問到他對基輔的支持者們在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議抱有什麼期望時，僅回答「防空系統」幾個字。

以美國為首的近50國代表今天在北約總部集會，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱，會議是為討論如何增加對烏克蘭的支持，在俄羅斯本周對烏克蘭發動飛彈攻擊後，加強防空成了當務之急。

史托騰柏格稱，烏克蘭城市遭到無差別攻擊，平民遭殺害，重要民用基礎設施被毀。這說明烏克蘭迫切需要更多防空系統，「盟國已提供防空系統，但需要更多。需要不同類型的防空系統」。

由於烏克蘭防空系統所剩不多，西方盟國正設法提供烏克蘭更多先進的防空系統。烏克蘭已收到第一套德國提供的IRIS-T防空系統。美國也正加速向基輔交付NASAMS反飛彈及反無人機系統，首批預計會在未來幾周內送抵烏克蘭。

© 2022 AFP