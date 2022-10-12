拜登：蒲亭是理性的人 但嚴重誤判侵烏能力

（法新社華盛頓11日電） 美國總統拜登今天表示，他相信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「理性的人」，卻嚴重誤判了他侵略烏克蘭和壓制烏國人民的能力。

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拜登在美國有線電視新聞網（CNN）專訪中說：「我認為他是理性的人，但已嚴重誤判。」

CNN報導，拜登和他的部會首長及西方盟國領袖在過去數個月持續爭論蒲亭可能採取的下一步，而俄軍近來在烏克蘭戰場屢屢挫敗顏面盡失。拜登上周警告，世界自冷戰以來首度處於核子「末日決戰」風險中。

各國領袖力圖預測蒲亭的下一步，蒲亭是否理性行動一直是他們激烈辯論的主題。然而拜登今天說，他相信蒲亭有理性，但這位俄國領導人針對烏克蘭的目標很荒謬。蒲亭在2月開戰時的演說講得憤慨。

他當時以「非軍事化」和「去納粹化」為由，宣布對前蘇聯加盟國烏克蘭採取「特別軍事行動」，保護烏克蘭境內講俄語的人。

拜登說：「聽聽他說的，聽聽他在做出決定後發表的演說，他談到這整個想法，認為他需要成為那個團結所有講俄語民眾的俄羅斯領導人。我的意思是，我就認為這沒有道理。」

拜登進一步表示，蒲亭誤以為烏克蘭會屈服於俄羅斯的侵略，烏國人民的激烈抵抗證明了俄方誤判。

拜登說：「我認為他的演說、他的目標是不合理的。我認為他以為自己會受到對方張開雙臂歡迎，以為這是祖國母親（Mother Russia）在基輔的家且他會受到歡迎，我認為他完全誤判。」

© 2022 AFP