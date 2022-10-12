日本小型火箭升空出問題 首度發射失敗

（法新社東京12日電） 日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天發射小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」（Epsilon Launch Vehicle）6號機，但升空過程發生問題遭空中引爆，是愛普瑟隆首度發射失敗。

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愛普瑟隆6號機今天上午9時50分左右從日本鹿兒島縣內之浦宇宙空間觀測所發射升空，但升空過程發生問題，控制中心決定手動破壞機體，今天發射宣告失敗。

JAXA表示，因為判斷火箭升空後無法安全飛行，所以送出破壞機體指令。JAXA將詳細調查發生問題的原因。

JAXA今天對愛普瑟隆6號機送出破壞指令，是針對升空火箭發生異常無法控制、不知道火箭會飛到何處時，為了不讓火箭掉落對人群或設施等造成危害，而在空中引爆的措施。

日本過去曾在1999年及2003年時，分別對H2火箭及H2A火箭傳送破壞指令，不過這兩種火箭都屬液體燃料火箭，這次是首度在空中引爆屬固態燃料火箭的愛普瑟隆6號機。

愛普瑟隆由JAXA研發，全長約30公尺，主要目的是以低成本發射小型人造衛星。愛普瑟隆6號機今天搭載了民間企業及大學等研發的8枚人造衛星，其中2枚為商業衛星，原訂10月7日發射，因故延遲到今天發射。

這次是愛普瑟隆首度搭載商業衛星升空，外界關注能否有助正式加入目前需求逐漸升高的小型人造衛星商業市場，沒想到結果以失敗收場。

© 2022 AFP