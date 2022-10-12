美擬修訂規範 外送員可能變正職

（法新社紐約11日電） 美國勞工部官員今天倡議修訂工作規範，可能讓Uber司機、美食外送員等零工工作者更容易被納為享有企業福利的員工。消息一出，共乘平台Uber和Lyft股價應聲收跌逾10%。

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美國總統拜登政府勞工部此舉有意降低前總統川普政府所設，針對某人是否被視為員工而非約聘人員的認定標準。

與此同時，諸如共乘平台、美食外送服務等「零工經濟」公司則力爭維持現狀。

根據擬議條文，新方案納入許多因素，像是某人為該公司工作多久、公司對此人的控製程度，以及相關人員的工作內容對企業是否「不可或缺」等。

勞工部官員羅曼（Jessica Looman）在記者簡報會中表示：「我們相信擬議的規範修訂更可以保護工作者不會遭到錯誤分類，同時為那些聘用或準備聘用獨立合約員工的企業提供一致作法。」

被歸類為員工的工作者享有病假、加班費、醫療保險和其他福利，將使得依賴零工的美食外送服務、共乘服務等公司成本增加。

這項倡議需進行為期45天公眾意見徵詢期，代表不會造成立即性影響，但相關報導已經衝擊到股價。

美國共乘平台Uber和Lyft股價收跌超過10%，而美食外送平台DoorDash也收跌約6%。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師艾夫斯（Dan Ives）在給投資人的研究報告摘要中表示，儘管還不確定全國各地怎麼看，「這無疑將會打擊零工經濟，也是Uber和Lyft這類公司的近憂」。

© 2022 AFP