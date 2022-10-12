OPEC+決定減產 白宮：拜登將重新評估與沙烏地關係

（法新社華盛頓11日電） 沙烏地阿拉伯為首的產油國聯盟和俄羅斯決定大幅減產後，白宮今天表示，美國總統拜登將「重新評估」美國與沙烏地的關係。

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石油輸出國家組織（OPEC）由13個成員國組成，加上以俄羅斯為首的10個結盟油國組成OPEC+。OPEC+上周決定11月起每日減產200萬桶原油，引發白宮不滿，市場也擔憂油價可能飆升。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴CNN：「我認為總統已很清楚表明，這是一段我們需要繼續重新評估、願意重新審視的關係。」

柯比說：「當然鑒於OPEC的決定，我認為這就是他的立場。」

柯比還說，拜登「願意與國會合作，思考未來（與沙烏地）的關係應該是何種樣子」，不過他澄清說目前尚未開始正式討論。

外界普遍認為OPEC+決定大幅減產，形同在外交上打臉美國，尤其拜登7月曾飛到沙烏地與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面。沙烏地異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年慘遭謀殺後，拜登曾表示沙烏地應遭到國際唾棄。

此外，這項決定對於拜登所屬的民主黨來說時機敏感，美國11月期中選舉在即，物價上漲成為共和黨開炮的一大議題。

沙烏地為減產計畫辯護，稱OPEC+首要任務是「維持一個可以永續的石油市場」。

沙烏地外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）今天告訴阿拉伯電視台，此舉「純粹是經濟上的考量，並獲得（組織）成員國一致同意」。

他說：「OPEC+成員採取負責任的行動並做出適當的決定。」

© 2022 AFP