挪威天然氣廠接獲電話威脅 人員一度緊急疏散

（法新社奧斯陸13日電） 挪威警方今天表示，西部一座大型天然氣加工廠今天接獲電話威脅，一度緊急疏散工作人員。這座加工廠是英國的天然氣重要供應來源。

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俄羅斯揮軍攻打烏克蘭，切斷對西歐的天然氣供應後，挪威成為歐洲主要天然氣供應來源；在波羅的海的北溪1號和2號天然氣輸送管線疑似遭破壞後，挪威政府加強對國內石油天然氣設施的安全保護。

挪威警方今天首先通報尼哈姆納（Nyhamna）天然氣加工廠出現不明情況。尼哈姆納廠負責接收、處理和出口來自Ormen Lange天然氣。Ormen Lange是挪威第2大離岸天然氣田。

警方當時表示，已派遣人員前往現場，並未說明事件性質。

挪威警方稍後發布推文表示，現場狀況已經釐清。

尼哈姆納天然氣加工廠所在地艾於克拉市（Aukra）市長尼爾森（Jorgen Nilssen）告訴法新社。該廠接獲電話威脅。

這起事件一度導致尼哈姆納天然氣加工廠緊急疏散。這座加工廠由英國石油巨擘殼牌（Shell）代表挪威管線業者Gassco經營。

殼牌挪威發言人夏普蘭（Jan Soppeland）稍晚告訴法新社，工作人員已返回工作，生產作業也恢復正常。

警方在聲明中表示，已知威脅者過去也曾打過類似電話。

警方表示：「沒有跡象顯示威脅真實存在，因此，我們恢復正常。」

尼哈姆納天然氣加工廠透過北海海底長達1200公里的Langeled管線，供應英國所需天然氣的20%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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