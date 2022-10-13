歐盟建議 波士尼亞成入盟候選國

（法新社布魯塞爾12日電） 歐洲聯盟執行委員會今天表示，將建議歐盟成員國給予巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納入盟候選國地位。

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歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責睦鄰擴大事務執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）對歐洲議會議員作出上述宣布後推文稱：「鑒於波士尼亞-赫塞哥維納已採取一些措施，本委員會建議歐盟理事會（European Council）授予候選國地位。」

如果目前有27個成員國的歐盟接受上述建議，波士尼亞-赫塞哥維納將加入另外7國的行列，取得入盟候選國地位，這7國分別是土耳其、北馬其頓、蒙特內哥羅、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦和烏克蘭。

由於布魯塞爾會嚴格評估候選國的改革情況，入盟程序恐耗時數年。相關進程也可能陷入停頓，土耳其入盟案便是如此。

歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）告訴歐盟成員國大使：「今天我們提議授予波士尼亞-赫塞哥維納候選國地位。」

但是她同時表示：「當然，這取決於候選國改革其經濟和機構，朝着我們聯盟前進。」

歐盟執委會表示，波士尼亞-赫塞哥維納應該增進民主、國家機構職能、法治、整飭貪腐和組織犯罪，同時必須確保新聞自由並且投入移民管理。

布魯塞爾擔心，如果有意加入歐盟的巴爾幹半島國家入盟受挫，中國和俄羅斯等強權可能乘機而入，在當地擴大影響力。

塞爾維亞和俄羅斯維持友好關係，雙方並在能源方面合作。塞爾維亞還對許多需要簽證才能進入歐盟的國家公民實施免簽證措施，相關國家公民有些人希望入境歐盟。

波士尼亞-赫塞哥維納300萬人口自從30年前毀滅性戰爭以來，一直面臨民族分裂問題，至今仍區分為一個塞族實體和一個回教徒-克羅西亞聯邦（Moslem-Croat Federation），但兩者間僅以權力微弱的中央政府機關維繫。

© 2022 AFP