美陰謀論者造謠槍擊案是騙局 陪審團判賠近10億美元

（法新社華盛頓12日電） 美國極右翼陰謀論者瓊斯不實聲稱2012年桑迪胡克小學槍擊血案是「騙局」，陪審團今天命令支付近10億美元賠償金。

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槍擊慘案發生地康乃狄克州的陪審團裁決，向瓊斯（Alex Jones）提起誹謗訴訟的8名桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）罹難者家屬與一名聯邦調查局（FBI）探員可獲得9億6500萬美元（新台幣307億美元）賠償金。

書記官宣讀判賠賠償金時，到法庭旁聽的數名受害者家屬低聲啜泣。瓊斯則沒有出席。

舍拉克（Bill Sherlach）說：「這證明了網路不是蠻荒之地，你的所作所為都會有後果。像瓊斯那樣的人，必須反思他們要說的話以及該如何說。」他的妻子在桑迪胡克小學槍擊案中喪命。

身為資訊戰（Infowars）網站創辦人兼熱門廣播節目主持人的瓊斯，在槍擊案罹難者家屬提起的數起誹謗訴訟中被判負有責任。發生在康乃狄克州新鎮（Newtown）的槍擊案造成20名孩童與6名老師死亡。

48歲的瓊斯多年來在他的節目上聲稱，桑迪胡克小學槍擊案是槍枝管制運動人士「策畫」的騙局，罹難學童的父母是「危機演員」，但他後來改口稱槍擊案「百分之百確有其事」。

桑迪胡克小學家屬堅稱，瓊斯有能力影響數以千計追蹤者的想法，他散播的謊言與否認事實的說法，真的讓他們受到情緒創傷。瓊斯也遭控從他在網站上販售的數項產品中牟利。

德州陪審團上月命令瓊斯支付近5000萬美元賠償金給赫斯林（Neil Heslin）與路易斯（Scarlett Lewis），這對夫婦的6歲兒子傑西（Jesse）遭桑迪胡克小學槍擊案的20歲槍手擊斃。

最新的審判是在康乃狄克州華特柏瑞（Waterbury）舉行，距離新鎮不到30公里。

由6人組成的陪審團裁決，瓊斯須就誹謗、造謠與造成情緒困擾，向15名原告支付賠償金，最低為2800萬美元，最高為賠給派克（Robbie Parker）的1億2000萬美元。派克的6歲大女兒艾蜜莉（Emilie）在桑迪胡克小學槍擊案中喪生。

因應桑迪胡克小學槍擊案的FBI探員艾爾登柏格（William Aldenberg）與罹難者家屬一同向瓊斯提出訴訟，獲賠9000萬美元。

© 2022 AFP