美國會暴動案調查委員會表決 將傳喚川普作證

（法新社華盛頓13日電） 調查2021年1月6日美國國會大廈攻擊案的國會議員今天表決，同意傳喚前總統川普作證，說明他在這次暴動事件所扮演的角色。

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聯邦眾議院特別調查委員會由7名民主黨籍和2名共和黨籍眾議員組成，今天舉行聽證會，預料是11月期中選舉之前的最後一場。法新社報導，委員會成員一致同意強制川普出席作證。

委員會主席湯普森（Bennie Thompson）說：「我們必須公平周密，取得我們所獲證據的完整來龍去脈。但委員會聽取川普證詞的需求，甚於我們的事實調查。」

「這關乎對美國人民的責任。他必須負責，必須為自己的行為作答。」

但調查委員會的傳喚已有難以執行的前例，前白宮策士巴農（Steve Bannon）就因拒絕接受傳喚而被判藐視國會罪名成立。

川普是出了名地會消耗國會調查和法律行動的時間，他不太可能同意提供證據。

川普先前就曾收到調查委員會邀請出席聽證會，他批評：「為什麼這個『並不特別的委員會』（Unselect Committee）幾個月前不要求我作證？為什麼要等到即將結束，他們最後一次會議的最終時刻？」

川普在自創的社群媒體平台Truth Social上表示，這個委員會「徹底『失敗』，只會進一步分裂我們的國家」。

新國會任期將於明年1月展開，屆時所有傳喚都將到期失效。一般預料，11月期中選舉後，共和黨將從民主黨手中奪走眾議院多數優勢，而共和黨計畫立即終結這項調查。

然而，眾議院調查委員會決定傳喚川普作證，意味着調查大幅升級。委員會自去年着手調查以來，已發出上百張傳票，訪談超過1000人。

美國並無現任總統被迫赴國會作證的前例，但國會議員曾請求卸任總統在辦公室說明自己的作為。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP