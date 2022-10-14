阿瑪利亞公主無法像同學住宿舍 荷蘭王後心疼

（法新社海牙13日電） 荷蘭王室今天表示，由於人身安全受威脅，18歲王儲卡沙利那-阿瑪利亞公主（Crown Princess Catharina-Amalia）已從阿姆斯特丹的學生宿舍搬回王宮。王後麥克西瑪對此表示心疼。

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根據荷蘭「大眾日報」（AD）報導，王後麥克西瑪（Queen Maxima）說：「這對她的生活造成了很大的影響，這代表她不會住阿姆斯特丹，而且也不能真的外出。」

王後麥克西瑪還說：「這些對她來說很不容易，沒有學生生活，不像其他學生…看到自己的孩子這樣很不好過。她可以上大學，但僅此而已。」

阿瑪利亞公主已搬回海牙的豪斯登堡宮（Huis ten Bosch）。

至於她受到的威脅性質，目前沒有相關細節。

根據荷蘭廣播基金會（NOS）報導，總理呂特（Mark Rutte）形容這是「糟糕的情況」，還說他「非常擔心」。

荷蘭司法暨安全部長耶史格茲-澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）推文說：「我保證我們的安全單位會日夜確保她的安全。」

荷蘭發行量大的「電訊報」（De Telegraaf）9月曾報導，由於擔心阿瑪利亞公主可能成為犯罪分子的目標，當局已加強相關維安。

© 2022 AFP