OPEC+減產 沙烏地駁斥出於政治動機反美指控

（法新社利雅德13日電） 有關石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）上周減產決定，是出於政治動機反對美國的說法，沙烏地阿拉伯今天予以駁斥，指這是毫無根據的指控。

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石油輸出國家組織（OPEC）由13個成員國組成，加上以俄羅斯為首的10個結盟油國組成OPEC+。OPEC+上周決定11月起每日減產200萬桶原油，引發白宮不滿。美國總統拜登矢言，OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯將承擔「後果」。

法新社報導，沙烏地阿拉伯外交部在聲明中說：「沙國已經看了相關聲明...將OPEC的決定描述為沙國在國際衝突中選邊站，又說是出於政治動機反對美國。」

聲明又說，沙國「要堅決反對這種沒有事實根據的說法，OPEC+是出於經濟背景所做的決定」。

沙國堅稱，OPEC+的決定「純粹出於經濟考量」，其經濟上的建議是反對推遲減產的呼聲。

沙國外交部說：「沙國政府透過與美方持續磋商，已清楚表明，所有經濟分析都顯示，若將OPEC+的決定推遲1個月…會產生負面的經濟後果。」

沙國否認對於俄羅斯入侵西方力挺的烏克蘭問題上選邊站，並堅稱沙國一直堅守支持國際法的「原則立場」。

對於沙國堅稱上周的減產決定是出於經濟而非政治動機說法，美方以批評作回應。 白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby ）在聲明中說：「沙國外交部可以試圖顛倒是非或辯白，但事實很簡單，全世界都支持烏克蘭反擊俄羅斯的侵略。」（譯者：紀錦玲）

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