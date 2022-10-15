首批俄軍抵白俄 將共組聯合部隊

（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯與白俄羅斯軍隊共組聯合部隊。白俄羅斯國防部今天指出，首批俄軍已經抵達白俄。

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白俄國防部指出，「運送俄羅斯軍人的首批車隊從區域部隊群開抵白俄羅斯」。白俄國防部並且強調，他們的任務「專門為了提升邊境保護和防禦」。

照片顯示，身穿傳統服飾的婦女迎接俄羅斯士兵，對他們分發麵包和鹽，以示歡迎。

白俄領導人、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）盟友魯卡申柯（Alexander Lukashenko）10日聲稱烏克蘭密謀攻擊白俄，宣布與莫斯科共組聯合部隊。

魯卡申柯指控波蘭、立陶宛和烏克蘭訓練白俄激進分子，以便「對白俄羅斯進行破壞、恐怖攻擊，並且策畫兵變」。 上述新聯合部隊的部署令人對白俄部隊恐加入俄軍共同進犯烏克蘭引以為憂。

明斯克（Minsk）當局11日曾表示，這支臨時任務編組部隊「純粹是防衛性質」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日在七大工業國集團（G7）領袖線上會議中指控俄羅斯「試圖把白俄羅斯直接拉進這場戰爭」，呼籲對烏克蘭和白俄邊境派遣國際觀察團。

魯卡申柯2月允許俄軍從白俄境內對烏克蘭展開軍事行動，但是白俄武裝部隊截至目前沒有加入俄烏戰爭。

白俄在財政和政治上依賴主要盟友俄羅斯。

© 2022 AFP