向女王致哀逾千隻柏靈頓熊 慨捐兒童慈善機構

（法新社倫敦15日電） 英國白金漢宮今天表示，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去世後，民眾致哀所留下的1000多隻柏靈頓熊（Paddington Bear）和其他泰迪熊，將捐給英國最大的兒童慈善機構巴納多基金會。

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伊麗莎白女王於9月8日逝世後，民眾致哀時將些玩具和花束留在倫敦幾處王室官邸和溫莎堡外面。巴納多（Barnardo's）基金會將在未來幾周內收到這些經過專業清潔的玩具熊。

基金會執行長裴利（Lynn Perry ）說，已故女王過去30年來一直是巴納多的贊助人。

在白金漢宮發布的聲明中裴利表示：「我們承諾會照顧這些深受喜愛的玩具熊，它們將為我們所支持的孩子們帶來歡樂。」

今年6月初，伊麗莎白女王慶祝登基70周年時，柏靈頓熊成為女王「白金禧派對」的象徵。

這場派對和音樂會，令人難忘地由女王與電腦合成的柏靈頓熊互動而展開，柏靈頓熊在女王的茶杯上敲擊着皇後樂團（Queen）着名歌曲「我們要讓你搖滾」（We Will Rock You）的節拍。

除了將柏靈頓熊捐贈出去之外，倫敦皇家公園服務部門表示，上個月致哀留下的許多鮮花，已做成堆肥，將在其他種植計畫中再循環利用。

© 2022 AFP