俄用無人機和火箭彈襲基輔與烏東 已釀6死

（法新社基輔17日電） 在俄羅斯部隊對烏克蘭首都基輔（Kyiv）出動數十架無人機進行攻擊後，烏國官員今天表示，首都基輔與東部蘇米州（Sumy）至少6人死於俄軍攻擊。

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烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒體上表示：「截至目前為止，一架神風（kamikaze）無人機對一棟住宅大樓的攻擊已增至3死，19人獲救，（救援）工作還在進行中。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都有兩名死者是一對年輕夫妻。他在社群媒體上寫道：「一名丈夫和身懷六甲的妻子（死亡），女子懷孕6個月。」

與此同時，烏國東部蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在社群媒體上表示，當地共有3人死亡，另有多人受傷。

吉維茨基在社群媒體上寫道：「上午5時20分，3枚俄羅斯火箭彈擊中一處民用基礎設施。至少3人死亡、9人受傷，還有人受困瓦礫堆下。」

烏國總理什米加爾（Denys Shmygal）稍早表示，俄國空襲擊中蘇米州和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的能源設施。而根據烏國總統府，第聶伯羅彼得羅夫斯克州遇襲也造成一些人死傷。

© 2022 AFP