奈及利亞遭遇10年來最大洪災 逾600人喪生

（法新社奈及利亞拉哥斯16日電） 奈及利亞爆發10年來最嚴重洪災，根據今天發布最新死亡統計，已知有600多人喪生。

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奈及利亞人道事務部在推特（Twitter）發布聲明表示，洪災也迫使130多萬人離開家園。

人道事務部長法魯克（Sadiya Umar Farouq）說：「不幸的是，截至10月16日止已有超過603人喪生。」

法魯克表示，上周統計的死亡人數為500人，而數字攀升，部分原因是有些州政府沒有為洪水做好準備。

他說，洪災徹底摧毀8萬2000多間房屋，以及近11萬公頃農田。

奈及利亞國家緊急事故管理署 （NEMA）表示，雨季通常在6月左右開始，但今年自8月以來降雨量特別大。

2012年，奈及利亞洪水導致363人死亡，超過210萬人無家可歸。 撒哈拉以南非洲地區受到氣候變遷的嚴重影響，當地許多經濟體更苦於俄烏戰爭效應。

米商警告說，毀滅性洪災可能衝擊奈及利亞的米價。奈國人口約2億人，當局為刺激生產而禁止稻米進口。

世界糧食計畫署（WFP）和聯合國糧農組織（FOA）上月表示，奈及利亞是面臨災難性饑荒的6個高風險國家之一。（譯者：紀錦玲）

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