歐盟加強軍援烏克蘭 擬訓練1.5萬烏軍

（法新社盧森堡17日電） 歐洲聯盟今天預計加強對烏克蘭軍事援助，推出一項訓練1萬5000名烏軍的任務，並加碼提供5億歐元用於武器。

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歐盟各國外交部長今天預定在盧森堡召開會議，料將批准相關決議。多名外交官員認為，這項任務應會在下個月開始運作。

歐洲一名外交官員表示：「這對歐盟來說是很重大的開端。我們從未做過像那樣大規模的訓練任務。」

報導說，在俄烏戰爭打了近8個月後，烏軍在戰場上取得進展，烏克蘭的西方盟國亟欲確保烏軍有能力繼續奮戰。

德國和法國等多個歐盟國家早就在訓練烏方人員使用他們提供的現代火炮系統、飛彈發射器和防空系統。

但歐盟在提供大規模訓練以助烏軍對抗俄軍侵略方面腳步落後。

美國、加拿大和英國早已在訓練數以千計烏軍。英國目標是在今年內培訓1萬人，並希望明年能增加1倍以上。

歐盟仍在敲定訓練計畫最後的細節，但一名官員表示，這項計畫最初是為1萬2000名烏軍提供基本訓練，並為另外2800名提供專門指導。

烏克蘭的鄰國波蘭將成為這項任務的主要中心。德國預計也會成為重要的訓練站點。

目前由各個會員國運行的計畫將持續進行，有可能在之後納入歐盟的任務中。

另一名外交官員說：「歐盟各國都會根據烏克蘭的需求來做他們能做的事。」

這名官員表示，預計每年的預算約為6000萬歐元。

確切的金額應會在今天敲定，加上歐盟新一筆的5億歐元資金，以助支付運往烏克蘭的武器費用。

© 2022 AFP