無人機襲基輔致死傷 澤倫斯基：烏國人民不會被擊潰

（法新社基輔17日電） 烏克蘭官員表示，俄軍在今天上午通勤時段以伊朗制無人機對首都基輔發動數次空襲，鎖定市中心火車站並毀損一棟住宅大樓，還引起數場火災。基輔市長表示，俄軍空襲造成1死3傷。

廣告 繼續瀏覽後續

首都軍方官員表示：「截至上午9時，基輔已記錄到4次空襲。舍甫琴科區（Shevchenko）一棟住宅大樓被擊中。目前正在釐清受害人員的資訊。」

國家鐵路單位負責人證實，基輔市中心車站「附近」稍早遇襲。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，俄國今天對基輔的無人機攻擊，造成一名女子死亡，仍有一人受困於瓦礫堆下。他告訴記者：「（這裡）發生的所有事皆屬恐怖主義。」

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）隨後表示，烏克蘭數座城市今天遇襲後，有數人死亡。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則說，俄羅斯的空襲擊中3個州的關鍵基礎建設，導致全國數百座城鎮和村莊停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「敵人整個晚上和上午恐嚇平民，神風（kamikaze）無人機與飛彈攻擊烏克蘭全境，敵人有能力攻擊我們的城市，但無法擊潰我們。」

俄羅斯矢口否認在烏克蘭境內的「特別軍事行動」中攻擊平民。

© 2022 AFP