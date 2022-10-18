伊朗女攀岩手出賽未包頭巾疑被失蹤

（法新社杜拜18日電） 伊朗女子競技攀岩好手雷卡比在韓國出賽時未包伊斯蘭頭巾，友人後來表示聯絡不上她，擔心她的安危。外界普遍認為她藉此力挺艾米尼之死引發的抗議潮。

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22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，訴求推翻體制內神職機構的抗議風潮自此席捲伊朗各地。

33歲雷卡比（Elnaz Rekabi）代表伊朗在韓國參加亞洲錦標賽時沒有包頭巾出賽。英國廣播公司（BBC）波斯語網稍早報導，雷卡比友人因無法聯繫上她，擔心她的安危。

據網路新聞媒體Iran Wire，伊朗競技攀岩協會主席將雷卡比「哄騙」進伊朗駐首爾大使館，然後直接帶往機場。

報導稱，協會主席承諾如果她交出手機和護照，就會負責讓她安全回國。但是伊朗駐首爾大使館今天對法新社否認上述報導，強調那「全是假新聞」。

Iran Wire描述雷卡比在Instagram上的發文，跟強迫民眾在電視或社群媒體上作出悔過聲明的「強迫自白」沒有兩樣。

包括半官方伊朗學生通訊社（ISNA）在內，伊朗媒體已經廣為報導雷卡比上述「非出於故意」說法。

據信雷卡比是第2位完全沒有包頭巾出場的伊朗女運動員。2019年在法國出賽時沒有包頭巾的女拳擊手哈德（Sadaf Khadem）後來沒有返回伊朗，目前流亡法國。

反映強硬派立場的法斯通訊社（Fars news agency）今天在社論中不點名批評雷卡比。

這篇社論質疑，為何「西方、猶太復國主義和沙烏地」媒體都沒有關注包頭巾的伊朗女性過去在田徑和舉重場上的勝利，卻「去凸顯一個不循規蹈矩女孩的表現」。

© 2022 AFP