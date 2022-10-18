俄以伊朗制無人機轟炸基輔 美警告對涉入者祭制裁

（法新社華盛頓17日電） 俄羅斯今天以伊朗制無人機轟炸基輔，美國警告將對參與伊朗無人機計畫的企業或國家實施制裁；歐盟多國外交部長也呼籲針對伊朗向俄國提供無人機祭出制裁。

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烏克蘭首都基輔今天再傳爆炸聲響，烏克蘭官員表示，俄軍在今天上午通勤時段以伊朗制無人機對首都基輔發動數次空襲，並稱俄軍使用的是伊朗制無人機，但伊朗否認。

在俄國使用從伊朗進口的「神風」（kamikaze）無人機對基輔進行致命轟炸後，美國今天警告將對與伊朗無人機計畫合作的企業和國家實施制裁。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「任何與伊朗做生意的人，一旦牽涉到關於無人機、彈道飛彈研發或從伊朗運送武器給俄國，都要非常小心並善盡調查責任，美國絕對會毫不猶豫地對肇事者實施制裁或採取相關行動。」

他表示：「俄國深化與伊朗同盟應被全世界視為一項嚴重威脅，坦白來說，無論身處該地區還是全球都一樣。」

巴特爾引述美國先前公布過的情報顯示，伊朗出售給俄國的無人機，有些出現故障。他表示，這次無人機轉移顯示俄國面臨的「巨大壓力」，根據美國統計，俄國自入侵烏克蘭以來，已損失約6000件裝備。

巴特爾表示，莫斯科當局「顯然被迫向伊朗等不可靠的國家尋求物資和裝備」。

© 2022 AFP