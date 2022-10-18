加拿大制裁俄國記者和演員 指為俄政府宣傳

（法新社渥太華17日電） 加拿大今天宣布對俄羅斯實施新一波制裁，對象是34名俄國記者、演員、電視節目主持人及國營電視台「紅星」（Zvezda），指他們是俄國政府的「宣傳代理人」。

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這份名單包括以電影「衝出封鎖線」（Behind Enemy Lines）和「不可能的任務」（Mission Impossible）而在西方擁有知名度的演員弗拉迪米爾馬西科夫（Vladimir Mashkov）。

還有莫斯科日報「莫斯科共青團報」（Moskovskij Komsomolets）總編輯古塞夫（Pavel Gusev）和俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）新聞部負責人克萊米諾夫（Kirill Kleimyonov）。

根據加拿大的聲明，渥太華指責他們散布虛假說辭，為俄羅斯政權無端在烏克蘭發動戰爭找藉口。

外交部長趙美蘭（Melanie Joly）說：「俄羅斯政權的戰爭端賴謊言和欺騙…監禁敢說真話的本國公民，並鉗制他們言論。」

趙美蘭說：「我們看穿了這些謊言。」

自俄國2月24日開始大規模入侵烏克蘭以來，加拿大已對在俄國、烏克蘭和白俄羅斯的個人和實體實施制裁，加計此次宣布，總數超過1400個。（譯者：紀錦玲）

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