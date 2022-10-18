北溪管線被毀50公尺 爆炸威力強大

（法新社斯德哥爾摩18日電） 瑞典媒體今天發布水下影片顯示，據信遭蓄意破壞的北溪1號天然氣管線，至少50公尺被摧毀或埋進海底。

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瑞典「快報」（Expressen）今天公布的影片里，位在海面下80公尺的北溪1號（Nord Stream 1）管線可以看見一大片撕裂扭曲的金屬。

據該報稱，這些昨天拍攝的影片顯示，超過50公尺的管線若非不見，就是被埋進海底，在爆裂管線下的海床上，可以觀察到一些長長的裂縫。

挪威Blueye Robotics公司水下無人機操作人員拉森（Trond Larsen）告訴「快報」：「只有極端的力量才能將這麼厚的金屬彎曲成我們所看到的那樣。」

操控水下無人機拍攝影片的拉森還表示，管線周圍的海床可以看見受到「非常大的衝擊」。

位在波羅的海海底的北溪1號和2號天然氣管線9月底因爆炸受損，造成4個地點出現泄漏，儘管位在國際海域，但其中兩處在丹麥專屬經濟區（exclusive economic zone）內，另兩處在瑞典專屬經濟區內。

瑞典當局本月6日宣布，他們已進行水下檢查並收集了若干「證據」，支持管線疑似遭破壞的說法。

© 2022 AFP