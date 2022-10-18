澳洲中東政策轉彎 以色列批倉促巴勒斯坦表歡迎

（法新社耶路撒冷18日電） 澳洲宣布不再承認西耶路撒冷為以色列首都後，以色列抨擊此舉過於倉促，並召見澳洲大使表達嚴正抗議；巴勒斯坦則表示歡迎，肯定澳洲基於國際正當性下做出此項決定。

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以色列總理拉皮德（Yair Lapid）辦公室發布聲明表示，以色列只能冀望澳洲政府用更嚴肅和專業地方式來處理其他事務。聲明並說，「耶路撒冷是以色列恆久共同的首都」，將不會受任何事情改變。

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）領導的保守派聯合政府，於2018年跟隨前美國總統川普的腳步，承認西耶路撒冷（West Jerusalem）為以色列首都。

澳洲現任中間偏左政府今天宣布政策轉彎，外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，耶路撒冷的定位應由以色列人和巴勒斯坦人藉和平談判共同決定，不該是單方面的決定。

對於澳洲政府的決定，巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）透過推特（Twitter）表示，「我們（巴勒斯坦）對澳洲政府關於耶路撒冷的決定，以及其合乎國際正當性之下，呼籲兩國共同決定其地位的宣布，表示歡迎」。

謝赫讚揚澳洲以基於國際正當性的永久解決之道，確認耶路撒冷主權的未來。

以色列人和巴勒斯坦人都宣稱擁有耶路撒冷，大部分外國政府向來避免正式宣布其為任何一國的首都。

© 2022 AFP