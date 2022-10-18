王冠第5季指查爾斯密謀逼退女王 英前首相批惡意的虛構故事

（法新社倫敦17日電） Netflix影集「王冠」最新一季據報出現英國國王查爾斯三世（King Charles III）昔日密謀逼女王退位的故事情節，引發前首相梅傑猛烈抨擊，Netflix今天為自家影集辯護。

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梅傑（John Major）1990年到1997年擔任英國首相期間，王室成員經歷一段動蕩時期，其中包括查爾斯和他的妻子黛安娜王妃（Princess Diana）離婚。

據報導，「王冠」（The Crown）第5季的故事情節激怒了梅傑，串流媒體巨擘Netflix出面解釋這些純屬「虛構的戲劇化情節」。

有一集演到時任王儲查爾斯試圖拉攏梅傑，密謀要逼母親伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）退位。

梅傑辦公室發出聲明，譴責Netflix這些情節無非是「有害且惡意的虛構故事」。

聲明說：「約翰爵士（梅傑）和當時的威爾斯親王（Prince of Wales）（查爾斯）之間從未就已故女王伊麗莎白二世當時可能退位進行任何討論，當時的威爾斯親王（或約翰爵士）不可能、也從未提出如此不恰當的話題。」

「王冠」大獲好評，但也因其虛構的故事情節而受到批評。

女王的禦用傳記作家蕭克勞斯（William Shawcross）今天痛批「王冠」可惡，「充滿了謊言和半真半假的情節」。

蕭克勞斯在刊登於「每日電訊報」（The Daily Telegraph）的信中指控Netflix和編劇摩根（Peter Morgan ）發起一場「用謊言」摧毀君主制的運動。

「王冠」劇組反駁這番批評，堅稱影集「一直是以歷史事件為基礎的戲劇來呈現」。

「王冠」劇組一名發言人今天告訴英國聯合社（PA）：「第5季是部虛構的戲劇化作品，試想一下，在對王室來說十分重大的這10年期間，一段已獲記者、傳記作者和歷史學家仔細審查和充分記錄的時光，幕後還可能發生什麼事。」

© 2022 AFP