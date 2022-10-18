美眾院報告稱幕僚曾擋正確資訊 助川普淡化疫情嚴重性

（法新社華盛頓17日電） 根據美國聯邦眾議院新型冠狀病毒危機特別小組委員會今天公布的報告，前總統川普政府曾阻止衛生官員提供有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的正確資訊，目的是支持川普對疫情過度樂觀的看法。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）高層告訴調查人員，川普幕僚曾脅迫疾管中心職員，並企圖改寫他們的報告，目的是讓防疫指引與時任總統川普公開淡化COVID-19疫情危機的立場一致。

報告說，川普政府官員「採取前所未見的行動，讓政治任命者介入出版過程及反駁疾管中心的科學報告，包括擬定相關評論文章和其他公開訊息，目的在直接打臉疾管中心調查結果」。

根據眾議院新型冠狀病毒危機特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis）公布的91頁報告，調查人員訪問了十幾名現任和前任疾管中心官員以及多名政府高層。

報告描述川普政府任命的衛生及公共服務部（HHS）官員如何設法接管疾管中心的「死亡率與發病率周報」（Morbidity and Mortality Weekly Report），並編輯或擋下他們認為可能對川普不利的文章。

川普政府官員曾試圖「更改內容、反駁或延遲發布」18份「死亡率與發病率周報」和1項衛生警報，至少有5次成功。

報告引述疾管中心一名通訊官員的話說，川普在衛生及公共服務部的盟友卡布托（Michael Caputo）出現「帶有脅迫意味的行為」，讓疾管中心人員「覺得受到威脅」。

疾管中心傳染疾病部門副主任巴特勒（Jay Butler）表示，卡布托不滿意他陳述的內容，指稱「太令人不安」，他之後就真的沒被要求回去做媒體簡報。

民主黨籍的特別小組委員會主席柯里本（Jim Clyburn）在聲明中說：「本特別小組委員會的調查顯示，前政府官員針對聯邦政府疫情因應，從事前所未見的政治干預行動，而這影響了公共衛生，背後目的是有利於前總統的政治目標。」

共和黨批評這份報告偏頗，並表示如果他們在11月期中選舉奪回眾議院或參議院控制權，他們將進行自己的調查。

© 2022 AFP