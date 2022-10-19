伊朗供應俄羅斯無人機 歐盟擬施以制裁

（法新社布魯塞爾19日電） 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾的發言人馬斯拉里今天表示，伊朗供應俄羅斯攻擊型無人機在烏克蘭戰爭中使用，歐盟準備在搜集「足夠的證據」後，對伊朗實施新制裁。

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馬斯拉里（Nabila Massrali）說：「我們歐盟理事會正在進行搜集證據的工作，以便歐盟做出明確、快速和堅定的反應。」

歐盟外交官今天告訴法新社，歐盟開始擬定和無人機有關的伊朗個人和實體清單，將加入歐盟的制裁名單之列。

一名外交官表示，這份清單預期將在20日晚間召開的歐洲領袖會議上拍板。

此前伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，引發各地抗議潮後。歐盟已針對此事於前天對伊朗實施最新一輪制裁。

烏克蘭近幾周來指控伊朗供應俄羅斯「見證者-136」無人機，這型無人機搭配攻擊彈頭，基輔當局呼籲歐盟對伊朗祭出制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）17日在歐盟外長會議後表示，針對俄羅斯被控使用伊朗制無人機，目前還在搜集證據。

他指出，伊朗已否認供應俄羅斯無人機。一旦證明屬實，這類交易將違反聯合國一項禁止伊朗出口特定武器的決議。

© 2022 AFP