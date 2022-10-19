印尼要荷蘭歸還殖民時期所獲文物 包括爪哇人骸骨

（法新社海牙18日電） 印尼已要求荷蘭歸還至少8件在殖民時期取得的藝術品及自然歷史收藏品，包括人類祖先「爪哇人」的骸骨。

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「爪哇人」被認定為歷來發現的第一件直立猿人樣本，是荷蘭萊登（Leiden）自然生物多樣性中心（Naturalis）的重要藏品中，最引人矚目的一件。直立猿人在解剖學上是現代人類的前身。

爪哇人的遺骸包含一支大腿骨和一個頭蓋骨的大部分，是荷蘭解剖學者兼地質學者杜布瓦（Eugene Dubois）於1891年到1892年在印尼爪哇島發現，當時印尼屬於荷蘭殖民地。

荷蘭教育暨科學部發言人範德文（Jules van de Ven）今天被問到印尼方面的要求時說，印尼是在夏季提出要求。

荷蘭「特洛日報」（Trouw）報導，印尼還試圖取回杜布瓦的其他藏品，包括爪哇貴族狄波尼哥羅（Prince Diponegoro）騎馬所用的韁繩，以及被稱為「龍目島之寶」（Lombok treasure）的黃金製品。狄波尼哥羅曾在19世紀反抗荷蘭的殖民統治。

範德文說，荷蘭政府指派的委員會將於12月開始調查，並向文化部副部長烏斯路（Gunay Uslu）提出建議，但他沒辦法給出時間表。

範德文還表示，荷蘭政府與印尼當局之間有「非常具建設性」的討論，「我們不只談到歸還，也談到科學研究和展覽方面的合作」。

自然生物多樣性中心接受特洛日報訪問時表示，館方「理解印尼方面的要求」，但很訝異印尼將這樣脈絡下的自然歷史藏品視為歷史文物，如果不是杜布瓦，爪哇人的頭骨可能根本不會被發現。

非洲國家近年也開始催促英國、法國、德國、比利時歸還它們在殖民非洲期間掠奪的歷史或文化藏品。

© 2022 AFP