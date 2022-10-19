憂烏克蘭人被俘命運 基輔批紅十字會毫無作為

（法新社基輔18日電） 烏克蘭今天指責紅十字會（Red Cross）對俄羅斯所關押的烏克蘭戰俘「毫無作為」，指稱若沒有去探望遭拘禁的軍人和平民百姓，他們很容易遭受酷刑虐待。

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根據烏克蘭總統府發布的聲明，國會人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）說：「不幸的是，每次換俘時，我們都看到紅十字國際委員會（International Committee of The Red Cross）毫無作為，以致我們的戰俘和平民人質每天都遭受饑餓和電刑的折磨。」

他說，紅十字會沒有履行其任務，前往衝突地區探視被囚的軍人與平民。

法新社報導，克里姆林宮掌控的烏東歐連尼夫卡（Olenivka）監獄已成為焦點，當地有數十名烏克蘭戰俘在7月的轟炸中喪生。

聯合國已警告，仍遭拘禁在歐連尼夫卡監獄的囚犯面臨惡劣的衛生條件，有許多戰俘據稱感染傳染病。

基輔方面不斷地要求紅十字國際委員會（ICRC）團隊前往探視。

上周，紅十字國際委員會發言人華森（Ewan Watson）表示，紅十字會急於造訪歐連尼夫卡監獄，但必須等待獲准並取得安全保證，以確保他們的團隊沒有危險。

華森說：「我們無法接觸到俄烏武裝衝突中的所有戰俘，我們同樣感到挫折。」

華森14日對媒體說：「我們已可探訪雙方數以百計的戰俘，但還有數以千計的戰俘我們無法見到，我們也擔心他們的命運。」

紅十字國際委員會呼籲，希望能「立即暢通無阻地與他們接觸」。（譯者：紀錦玲）

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