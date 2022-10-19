特拉斯今赴國會面對質詢 朝野議員磨刀霍霍

（法新社倫敦19日電） 英國首相特拉斯（Liz Truss）今天將在國會回答朝野議員提問，這是她放棄減稅經濟計畫以來，首次赴國會為其政策大轉彎辯護，並試圖重新確立自己日益減弱的政治威信。

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在新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）撕碎她最重要的減稅計畫後不到48小時，特拉斯將在中午（台灣時間19時）於國會下議院面對來自保守黨和反對黨議員尖銳的質詢。

身陷困境的特拉斯在為其政治生存奮戰時，已有至少5位同黨保守黨國會議員呼籲更換她。民意調查顯示，她個人和她所屬政黨的支持度急劇下滑，國際市調公司「輿觀」（YouGov）昨天稱，掌權僅6周的特拉斯已成為他們所追蹤過最不受歡迎的領導人。

另一項調查發現，保守黨選出特拉斯擔任黨魁和首相後不到兩個月，大多數黨員現在認為她應該走人。

與此同時，由於最近事件的影響以及日漸惡化的生活成本危機，主要反對黨工黨民意支持已大幅領先執政的保守黨。輿觀表示，逾3/4民眾對政府不滿，這是11年來最高水平。

政府9月23日公布的迷你預算，在不限制支出的情況下削減一系列稅收，造成英國公債殖利率飆升，由於人們擔心英國債務暴增，英鎊兌美元彙價跌至創紀錄低點。

特拉斯上周進行了兩次令她顏面掃地的政策大轉彎，取消為最高所得者減稅和提升企業所得稅的計畫，並將其親密盟友、財政大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）炒魷魚。

在任命韓特繼任財政大臣後，她同意進一步改弦易轍，取消幾乎所有其他減稅措施，並在為消費者設定能源價格上限方面做出退讓。

在角逐保守黨黨魁期間，特拉斯矢言不會減少公共支出。但最近幾周經濟動蕩導致英國政府借款成本增加，特拉斯和韓特警告恐將面臨「艱難的決定」，並要求政府部門想方設法撙節開支。

反對黨要求她下台並提前兩年舉行大選。工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）告訴英國廣播公司（BBC），「我們不能像這樣繼續下去，將公眾拒之門外」。

「現在很多人都覺得，真正的風險在於讓這批人繼續搞下去。」

按現有黨規，特拉斯在第一年不能受到不信任投票挑戰，唯人們普遍猜測規則可能會改變。保守黨國會議員迄今也未能團結支持一位競爭者來取代她，前首相強生（Boris Johnson）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）都有人吹捧，但皆可能引起黨內不同派系強烈反對。

輿觀的調查顯示，超過一半的人對蘇納克持負面看法，對強生更達到近2/3。

特拉斯前天接受BBC訪問時，稱政府在迷你預算一事上「走得太遠太快」並為此道歉，同時堅稱她哪兒也不去。但每天都有同黨國會議員陰謀推翻她的消息傳出，即使右翼報紙也放棄對她的支持。

「每日郵報」（Daily Mail）昨天的社論稱：「她持有首相辦公室的印信，但只能艱難地捧着。」「她的權威和信譽成了打擊的目標。黨內那些鯊聞到血腥味，在四周環繞。」

© 2022 AFP