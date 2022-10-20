恆星誕生過程創生之柱 NASA釋韋伯望遠鏡新照

（法新社華盛頓19日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡捕捉到「創生之柱」的壯麗奇觀，這是由星際氣體和塵埃組成的巨型柱狀體，裡面布滿正在形成的年輕恆星。

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「創生之柱」（Pillars of Creation）是現代天文學中最着名且最令人嘆為觀止的宇宙奇景之一，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）於1995年首度拍到這個恆星誕生美景後，在全球文化圈掀起一股潮流，從T恤到咖啡杯等商品都印着創生之柱影像。

3個月前接替哈伯的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍下新的絕美影像，顯示在距離地球約6500光年的巨蛇座（Serpens）鷹星雲（Eagle Nebula）區域中，聳立着由稠密氣體和塵埃組成的巨大高聳雲柱，裡面有年輕的恆星正在形成。

哈伯2014年再度拍攝到更清晰、更廣闊的創生之柱景象，但韋伯的主要成像設備近紅外相機（NIRCam）更加精良，可以捕捉人眼看不到的近紅外線波長，拍攝到涵蓋約8光年區域的創生之柱畫面，圖像已「轉化」為可見光，呈現五彩斑斕的奇景。

NASA表示，新畫面「將有助於研究人員更精準地確定新生恆星數量和該區域的氣體和塵埃量，來改進他們的恆星形成模型」。

© 2022 AFP