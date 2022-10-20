美控5俄羅斯人向莫斯科輸送美國軍事技術

（法新社華盛頓19日電） 美國當局今天控訴5名俄羅斯人涉嫌向俄羅斯武器製造商運送美國電子元件，其中有些在烏克蘭戰場被發現。

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此外，3名拉脫維亞人和1名烏克蘭人也因試圖向俄羅斯運送美國製造的高精度工業磨床而受到指控；美國司法部說，武器製造商或核武器計畫可能使用這種磨床。

司法部表示，這兩起案件涉及杜拜和德國等多個國家的幌子公司，目的在於規避美國和全球對俄羅斯的制裁。

第一起案件涉及向美國製造商購買敏感技術，像是用於戰鬥機、飛彈系統、智慧彈藥、雷達和衛星的先進半導體和微處理器。

司法部表示，俄羅斯人歐瑞霍夫（Yury Orekhov）、鄂斯（Artem Uss）和其他3人利用1家總部位於德國漢堡（Hamburg）的公司展開行動，將部分技術運送給受美國制裁的俄羅斯國防企業，歐瑞霍夫曾於2019年前往美國採購零件供俄羅斯製造的蘇愷（Sukhoi）戰機使用。

司法部說：「在烏克蘭戰場繳獲的俄羅斯武器中，發現了透過犯罪計畫取得的某些類型電子元件。」

司法部還說，歐瑞霍夫、他的俄羅斯同夥和兩名委內瑞拉人也被控利用這家德國公司作為幌子，從委內瑞拉向俄羅斯和中國運送「數億桶石油」，違反全球制裁。

這5名俄羅斯人和兩名交易人被控串謀詐騙美國、違反制裁、欺詐和洗錢。

歐瑞霍夫和鄂斯17日分別在德國和義大利落網，當局將尋求將他們引渡至美國受審。

在另一起案件中，3名拉脫維亞人和1名烏克蘭人安排購買1台美國製造的座標磨床，表面是為歐洲市場採購，實際上是想將其運往俄羅斯。這台磨床已被拉脫維亞當局截獲。

這3名拉脫維亞人昨天被捕，烏克蘭人6月則在愛沙尼亞落網。

4人被控串謀詐騙美國、走私和洗錢。司法部也正在尋求引渡他們。

© 2022 AFP