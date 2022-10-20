艾米尼家屬駁斥伊朗官方調查結果 要求重查死因

（法新社德黑蘭20日電） 伊朗庫德族女子艾米尼之死引發抗議潮，德黑蘭當局公布官方驗屍報告認定艾米尼並非死於毆打。律師表示，艾米尼家屬已駁斥官方報告結果，並要求由另外的單位重新調查死因。

廣告 繼續瀏覽後續

22歲的艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭道德警察逮捕，9月16日在拘押期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認，稱艾米尼死於心臟病。法醫報告指死因無關毆打，為腦部缺氧引起多重器官衰竭。

艾米尼死後3天，她的父親艾姆賈德（Amjad）告訴伊朗法斯通訊社（Fars），艾米尼「健康狀況絕佳」。

10月7日出爐的一份法醫報告指出，艾米尼身亡「並非因為頭部、重要器官和四肢遭到毆打」。

代表艾米尼父母的其中一名律師尼克巴克特（Saleh Nikbakht）告訴伊朗「國民信心報」（Etemad）：「律師團在答辯狀中駁斥法醫的報告」。

艾米尼的父母要求「有（家族信任的）醫師在場的情況下，由另外一個委員會重新調查死因」。

尼克巴克特指出：「如果沒有釐清調查過程，以及搞清楚參與逮捕和移送艾米尼至道德警察總部的個人或多人的角色，就不可能捍衛（艾米尼）父母的權利，和解決死因的謎團。」

艾米尼家屬上個月控訴逮捕她的警員，並呼籲當局公布艾米尼遭拘押期間的所有照片和影片。

根據尼克巴克特所述，總檢察長已承諾「在調查的過程中，會告知艾米尼家族指定的醫學團隊」。

尼克巴克特還說，艾米尼家族要求司法機關「從艾米尼父母提供的10位醫師名單中，邀請5位神經內科、神經外科醫師、1位心臟科醫師、1位精神科醫師。」

© 2022 AFP