西方控伊朗制無人機襲烏克蘭 俄伊：無根據且未證實

（法新社紐約聯合國總部19日電） 俄羅斯今天警告聯合國，不要對據稱伊朗制的無人機攻擊烏克蘭一事進行調查，在歐盟準備祭出新制裁之際，莫斯科與德黑蘭同聲否認這項武器的來源。

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美國、法國和英國針對伊朗涉嫌向俄羅斯出售無人機一事，召開安理會閉門會議。他們形容此舉違反聯合國對伊朗的武器限制。

歐盟和美國雙雙表示，他們握有伊朗對俄國供應「見證者-136型」（Shahed-136）無人機的證據。這種低成本的無人機會在着陸時爆炸，被認為是造成烏克蘭首都基輔17日5人死亡、以及民用基礎設施遭到破壞的罪魁禍首。

烏克蘭表示，烏軍在1個多月里就擊落超過220架伊朗無人機，照片似乎顯示這些無人機與伊朗有關。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）已表示向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）呈交一份關於與伊朗政府正式斷交的提案。

俄羅斯外交官紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）譴責這種「毫無根據的指控與陰謀論」。

他在安理會外告訴記者：「俄羅斯軍隊在烏克蘭使用的無人飛行載具（UAV）是在俄國製造。」「我建議你們不要低估俄羅斯無人機產業的技術能力。」

紀柏梁警告聯合國，不要對伊朗強制執行部分既有制裁，在烏克蘭進行任何實地調查。

他說：「這支小組並未獲得進行調查的授權，也非制裁委員會的一份子，所以這絕對不專業與具政治性。」

紀柏梁表示，如果聯合國秘書處或秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）持續行動，「我們將不得不重新評估與他們的合作，這幾乎不符合任何人的利益」。

伊朗駐聯合國特使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）也駁斥有關無人機轉移「毫無根據且未獲得證實的說法」，還說德黑蘭希望以「和平方式解決」這場戰爭。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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