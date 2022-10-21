天然氣價格設上限 歐盟論辯後僅達空泛共識

（法新社布魯塞爾21日電） 歐盟各國領導人今天就天然氣價格設定上限論辯11小時，最終僅取得空泛共識，保護歐洲消費者免受能源價格飆漲之苦的上限價格與具體時間表仍無法敲定。

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俄烏戰爭導致天然氣價格暴漲，經過長達11小時就各種降低能源費用措施的馬拉松辯論後，取得初步共識。

因各成員國能源結構迥異，歐盟27國數月來為究竟該採取哪些共同應對舉措爭執不下。

雖然公開宣布的文本展現團結，但後續談判困難重重仍顯而易見。各國將在下周於盧森堡召開的歐盟能源部長會議繼續下一步。 歐盟執委會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示，成員國領袖峰會達成的共識，訂下「繼續就能源價格問題開展工作的堅實路徑圖」。 發布的文本呼籲歐盟執委會和歐盟各國在未來幾周內，尋找保護消費者免受高價格衝擊的方法，「同時保持歐洲的全球競爭力…以及單一市場的完整性」。

歐盟理事會（European Council）主席主席米歇爾（Charles Michel）表示「能源危機對歐盟內部市場構成威脅」，強調需「最大程度協調」來保護歐盟內部市場。

© 2022 AFP